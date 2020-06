Theo Hernandez, il Psg ci prova: Leonardo ha avviato i contatti col giocatore

Theo Hernandez è indubbiamente una delle note positive del Milan di questa stagione. L’esterno mancino ha sorpreso a suon di gol e prestazioni convincenti. Il Diavolo, però, dovrà fare attenzione perché le sue doti sono state viste in tutto il mondo tanto da attirare l’interesse di molte big d’Europa.

Come scrive Onda Cero, il Psg avrebbe messo in cima alla lista dei desideri proprio il terzino classe 1997. Leonardo sarebbe intenzionato a puntare con forza sul calciatore. Addirittura, da quanto si apprende, ci sarebbero già stati dei contatti con ampio margine di successo. Ora Theo Hernandez dovrà concludere la stagione col Milan poi, sul suo futuro, si faranno i debiti discorsi. In Francia, però, si sa che sono abituati a spese folli…