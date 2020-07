Theo Hernandez, il retroscena: poteva essere del Napoli

Napoli e Milan si affronteranno questa sera per la gara valida per la 32^ giornata di Serie A. Tra i protagonisti ci sarà Theo Hernandez, terzino rossonero, che solamente pochi mesi fa avrebbe potuto vestire proprio la maglia azzurra. Infatti, curioso il retroscena che poco tempo fa aveva svelato lo stesso esterno mancino poi convinto da Paolo Maldini a scegliere il Diavolo.

Theo Hernandez: presente al Milan con retroscena

“Potevo andare al Napoli, la trattativa con gli azzurri era molto calda . Ho parlato con Carlo Ancelotti. In realtà sono stato anche ad un passo dal Bayer Leverkusen e ho avuto contatti con club inglesi importanti, ma c’erano meno garanzie di continuità di gioco”, aveva detto Theo Hernandez come riporta Goal. “Per questo ho deciso di andare al Milan, sapevo che in rossonero avrei avuto comunque la possibilità di mettermi in mostra e ora sono contento della scelta che ho fatto”. E sulla spinta decisiva per la firma in rossonero: “Avevo bisogno di giocare e il mio incontro con Paolo Maldini mi ha fatto cambiare idea. È venuto a trovarmi a Ibiza, abbiamo legato immediatamente. Maldini è un mito, probabilmente il migliore di sempre nel mio ruolo. Abbiamo parlato e mi conosceva bene. Quando è uno come Maldini che ti sceglie, questo ti dà tanta fiducia”.

