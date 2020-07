Thiago Alcantara dice sì al Liverpool e… vende la casa in Germania

Thiago Alcantara pronto ad una nuova esperienza. Addio Bayern Monaco, nel suo futuro ci sarebbe il Liverpool. Secondo i rumors che arrivano da Inghilterra e Germania, il giocatore avrebbe trovato l’accordo con i Reds con Jurgen Klopp che ha dato il via libera all’operazione. Inoltre, lo spagnolo pare abbia messo in vendita la sua casa tedesca…

Thiago Alcantara: Liverpool e Bayern Monaco trattano

Kloop ha dato via libera e se tutto dovesse andare a buon fine, Thiago Alcantara sarà un nuovo giocatore del Liverpool con il quale ci sarebbe anche già un accordo. Stando a quanto afferma la Bild, il centrocampista del Bayern Monaco è vicinissimo al trasferimento ai Reds. Ora il Liverpool deve trovare un accordo con il club tedesco: l’offerta è di 20 milioni ma i bavaresi ne chiedono il doppio. Lo spagnolo ha rifiutato il rinnovo e con meno di un anno di contratto rimasto, il Bayern Monaco non vorrà certo perderlo a zero.

L’affare col Liverpool è destinato ad andare in porto e il principale indizio arriva dalla dimora del giocatore che sarebbe stata messa in vendita qualche giorno fa.

LE FIDANZATE PIU’ PICCANTI DEI GIOCATORI QUI