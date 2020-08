Thiago Alcantara ha deciso: addio al Bayern Monaco. Ipotesi Premier

Dopo la grande abbuffata di successi in questo 2020, il Bayern Monaco inizia a valutare le prossime mosse sul mercato. I bavaresi, freschi vincitori di Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League, stanno sondando i movimenti in entrata, ma bisogna fare i conti anche con cessioni dolorose. Una di queste ultime potrebbe essere quella di Thiago Alcantara. Il centrocampista spagnolo, infatti, vorrebbe lasciare il club per rilanciarsi in una nuova avventura. La conferma arriva dal CEO Karl Heinz Rummenigge: il giocatore ha chiesto la cessione, come ha spiegato a “Die Welt”.

FUTURO

Sempre secondo i rumors di mercato, Alcantara sarebbe particolarmente richiesto in Premier League. In pole position c’è il Liverpool di Jurgen Klopp che vorrebbe da tempo assicurarsi un centrocampista capace di dettare i ritmi del gioco e di variare le geometrie della squadra.