Thiago Alcantara ha deciso: via dal Bayern Monaco a fine stagione e la Juventus…

Thiago Alcantara avrebbe deciso il proprio futuro: sarà addio al Bayern Monaco al termine di questa stagione. Dalla Germania sono sicuri, il centrocampista spagnolo saluterà la Bundesliga dopo il campionato la Final Eight di Champions League. La sua destinazione? Ancora incerta anche se la Juventus ci pensa…

In scadenza nel 2021, il centrocampista spagnolo vuole iniziare una nuova esperienza: ipotesi Premier League dove potrebbe accoglierlo il Liverpool ma attenzione anche all’inserimento di altri club: Juventus su tutte. Secondi la Bild, nonostante la possibilità di diventare campione con un Triplete favoloso, Thiago Alcantara avrebbe già preso la sua decisione: salutare il Bayern Monaco al termine dell’annata in corso. Nonostante la volontà dei tedeschi di rinnovargli il contratto, il calciatore, a 29 anni, sogna un’altra grande esperienza all’estero. Questa sarebbe la motivazione principale che avrebbe portato alla scelta del calciatore.

La Juventus ci pensa

L’addio di Thiago Alcantara potrebbe essere accolto bene in casa Juventus dove, secondo calciomercato.it, Fabio Paratici potrebbe pensare ad un affare che coinvolge anche Federico Bernardeschi. Il cartellino dell’italiano più 20 milioni: questa la potenziale offerta per il centrocampista spagnolo. Un’idea possibile ma che dovrà confrontarsi con le avances degli altri club. Come detto, Liverpool su tutti.

PER LE NEWS DI GOSSIP CLICCA QUI