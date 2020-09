Thiago Alcantara tra ripensamenti e addio al Bayern: due club lo tentano

Nessun’idea di lasciare il Bayern Monaco. Almeno questo è il pensiero, per ora, di Thiago Alcantara. Il centrocampista spagnolo avrebbe fatto retromarcia dopo che negli ultimi mesi si erano rincorse le voci di un suo addio imminente. Uno scenario confermato a tratti anche dalle parole dei dirigenti bavaresi. L’allarme sembrerebbe rientrato dunque. Il condizionale è d’obbligo, però, perché il mercato può offrire continui ribaltoni.

DUELLO

Infatti, secondo quanto riportato dal Daily Mail, Thiago Alcantara sarebbe finito nel mirino di due top club. Il Liverpool sembrava essersi mosso per tempo, mostrando un grande interesse, con l’intento di inserire le sue geometrie nella macchina infernale costruita da Jurgen Klopp. Tuttavia recentemente si sarebbe aggiunto anche il Barcellona, desideroso di avere lo spagnolo in regia per Leo Messi e compagni.