Thiago Alcantara, tutto fatto col Liverpool: le cifre

Thiago Alcantara puà definirsi un nuovo calciatore del Liverpool. Il centrocampista del Bayern Monaco ormai è un ex dato che anche la società tedesca, tramite Karl-Heinz Rummennigge avrebbe confermato la chiusura imminente dell’affare.

Thiago Alcantara al Liverpool: le cifre

A confermare il tutto, come detto, il Bayern Monaco che da tempo aspettava un’offerta del Liverpool per chiudere l’affare. L’operazione dovrebbe portare circa 30 milion di euro alle casse dei tedeschi. Secondo la Bild, il club campione d’Europa non sostituirà Thiago Alcantara con un altro centrocampista avendo già Tolisso in rosa.

Il Bayern Monaco potrebbe utilizzare la somma ottenuta dai Reds per rafforzare la difesa. Nel mirino ci sarebbe Sergino Dest, terzino classe 2000 dell’Ajax. I tedeschi chiudono finalmente un’operazione che sembrava fatta ormai da tempo. Nella giornata di domani il calciatore dovrebbe sottoporsi alle visite mediche di routine per poi raggiungere la nuova squadra.



