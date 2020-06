Thiago Silva, ad ostacolare il suo ritorno al Milan ci pensa… Ancelotti

Il futuro di Thiago Silva è ancora un’incognita. Il difensore del Psg sembra essere destinato all’addio dal Paris Saint-Germain. Nei giorni scorsi i rumors di mercato lo davano molto vicino al clamoroso ritorno al Milan. Adesso, però, ci sarebbe un’altra pretendente che, col Diavolo, ha molto a che fare.

Secondo Footmercato, infatti, l’Everton di Carlo Ancelotti si sarebbe messa in mezzo per arrivare al difensore. La priorità del brasiliano sarebbe quella di rinnovare il suo contratto in scadenza con il Psg ma un suo addio, specie se arrivasse una chiamata da “vecchi amici”, non sarebbe un’ipotesi da trascurare. A questo punto il Milan vede la sua posizione di vantaggio leggermente oscurarsi. Ancelotti farà di tutto per convincere Thiago Silva a raggiungerlo in Premier League. Addirittura, secondo quanto si apprende, il centrale della nazionale verdeoro avrebbe già avuto un colloquio con il suo ex allenatore.