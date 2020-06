Thiago Silva, anche l’Arsenal ci prova: il brasiliano pronto a ridursi l’ingaggio

Thiago Silva pronto a cambiare squadra. Per il difensore brasiliano sono tante le pretendenti, tra cui anche la sua ex squadra italiana, il Milan. Ma dall’Inghilterra sono convinti che il futuro del centrale ora in forze al Psg possa essere in Premier League.

“Go get him”, scrive oggi il Sun consigliando l’Arsenal. E infatti, il tabloid britannico spiega come Thiago Silva sarebbe perfetto per i Gunners visti anche i recenti problemi difensivi mostrati. Il difensore sarebbe disposto ad abbassarsi l’alto ingaggio, attualmente di 325mila sterline alla settimana, pur di approdare in terra inglese. Tra le varie squadre interessate al centrale difensivo anche l’Everton di Carlo Ancelotti e il Tottenham, ma secondo il tabloid britannico il difensore gradirebbe la destinazione Arsenal che, a quel punto, metterebbe a rischio la permanenza di David Luiz nella squadra di Arteta.