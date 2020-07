Thiago Silva, futuro inglese: può andare all’Arsenal grazie a… David Luiz

Thiago Silva in uscita dal Paris Saint-Germain. Dopo i tanti rumors che volevano il difensore in partenza già allo scadere del suo contratto lo scorso 30 giugno, adesso le voci di mercato parlano di cosa accadrà al termine della stagione, Champions League compresa. Il brasiliano, infatti, ha trovato un accordo con la società francese per disputare gli ultimi mesi a Parigi per fare in modo di giocare la fase finale di coppa prevista ad agosto. Dopo quello che sarà un mini torneo, però, Thiago Silva dirà addio.

Thiago Silva: all’Arsenal grazie a… David Luiz

Le voci di mercato sul futuro del brasiliano si moltiplicano di giorno in giorno. Dalla pista suggestiva di un ritorno al Milan, fino alle voci che vorrebbero un forte interessamento della Fiorentina. Il tutto senza dimenticare la Premier League con l’Everton di Ancelotti in pole position. Attenzione, però, ad una nuova pretendente che avrebbe anche un asso nella manica. Secondo quanto riportato da Le10Sport, infatti, l’Arsenal spera di riuscire a convincere Thiago Silva ad approdare in Premier League grazie all’aiuto del difensore brasiliano David Luiz, amico del capitano del Psg nonché compagno di Nazionale. Il rapporto che lega i due è solido da tempo e i Gunners sperano in una buona parola affinché dopo la Champions League del Psg si possa arrivare ad un accordo tra le parti.

