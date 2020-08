Thiago Silva, spunta il Chelsea: discorsi avviati per il futuro del difensore

Thiago Silva è senza dubbio uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato. Il difensore brasiliano si libererà a parametro zero dal Paris Saint-Germain al termine della Champions League e sarà libero di firmare con un’altra squadra gratuitamente. Il giocatore non ha nascosto le sue preferenze ma tra rinnovo con i francesi, che sarebbe una vera sorpresa, e la Serie A, spunta la pista Premier League.

Thiago Silva: spunta il Chelsea

Il difensore dovrebbe lasciare Parigi al termine della Champions League il cui atto finale sarà domenica sera contro il Bayern Monaco. Sul brasiliano diverse squadre, ma l’ultima notizia che arriva sul suo conto parla… del Chelsea. Thiago Silva sarebbe stato individuato da Lampard per il reparto difensivo. Come riporta il Sun non convince la coppia Rudiger-Christensen e per questo il manager blues avrebbe fatto un tentativo per l’ex Milan. Secondo il tabloid i discorsi con l’entourage del calciatore sarebbe ben avviati.

