Thomas Partey racconta la partenza dall’Atletico: “Sono andato in un ristorante e lo chef mi pregava di restare a Madrid”

Thomas Partey, centrocampista che ha lasciato l’Atletico Madrid per trasferirsi all’Arsenal nelle battute finali del calciomercato, ha raccontato qualche particolare sulla sua cessione.

“Al momento della chiusura dell’affare non stavo pensando a niente, stavo bene, stavo parlando con un amico con cui mi alleno la mattina e poi il mio agente mi ha chiamato – ha svelato Thomas Partey. Mi ha detto che dovevamo andare in un posto e che se non fossi andato con lui avrebbe firmato lui al mio posto. Così poco dopo siamo andati a firmare il trasferimento. Poi, siamo andati a mangiare in un ristorante dove lo chef mi ha pregato di restare, anche se ancora non sapeva che in realtà era già tutto fatto”. Con queste parole il centrocampista passato dall’Atletico all’Arsenal ha raccontato il trasferimento.