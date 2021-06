Tite: “Abbiamo invitato Xavi nello staff nel Brasile”

Rivelazione di Tite: Xavi poteva entrare a far parte dello staff del Brasile

Il Barcellona ha voglia di voltare pagina il prima possibile, dopo una stagione andata per il verso sbagliato. Lo dimostrano gli arrivi di Aguero, Eric Garicia ed Emerson Royal, e quelli imminenti di Depay e Wijnaldum. Inoltre, Laporta ha deciso di confermare Ronald Koeman, per dare un’altra chance al progetto avviato l’anno scorso. Prima del rinnovo dell’ex ct dell’Olanda si vociferava del possibile arrivo di Xavi, che è stato anche invitato a far parte dello staff del Brasile.