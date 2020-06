Todibo, niente passaggio all’Everton per colpa di… Thiago Silva

Jean-Clair Todibo all’Everton rischia di saltare. Il difensore del Barcellona, da tempo nel mirino del club inglese nonostante in questa stagione abbia giocato allo Schalke 04, potrebbe non rientrare nei piani dei Toffees. Il motivo? Thiago Silva.

Come riporta Sport, infatti, l’addio ormai annunciato del difensore brasiliano dal Psg, avrebbe aperto la possibilità per Carlo Ancelotti di puntare su un uomo di fiducia e grande esperienza. Questo, chiaramente, occuperebbe un posto nel pacchetto arretrato dell’Everton togliendo di fatto lo spazio per Todibo. L’ex Milan, in scadenza di contratto col Paris Saint-Germain, arriverebbe ai Toffees a parametro zero fattore da non sottovalutare rispetto all’altra trattativa per il centrale di proprietà del Barcellona.