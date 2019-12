Todibo sul mercato: il Milan sfida un top club per l’asso del Barcellona

L’avvio di stagione del Barcellona ha permesso a Jean-Clair Todibo di mettere in mostra un talento promettente. Tuttavia, al difensore classe 1999 manca spazio per migliorare le proprie abilità e trovare maggiore continuità. Così si prospetta una possibile cessione, anche a titolo temporaneo. Il Milan si è fatto avanti, ma la concorrenza non manca. Secondo Sky Sports UK, i rossoneri dovranno vedersela con il Monaco. La formazione del Principato vuole forzare i tempi per strappare il giocatore al Barcellona già nelle prossime sessioni di mercato.