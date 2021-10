Tolisso in Serie A: è lotta a tre per averlo in estate

Il centrocampista andrà in scadenza nella prossima finestra estiva

Dal Bayern Monaco alla Serie A . Sembra poter essere questa la strada di Corentin Tolisso, centrocampista francese, che ha deciso quale sarà il suo futuro. Niente rinnovo con i tedeschi e nuova esperienza all'estero. Dopo 5 anni con la maglia del club bavarese, il giocatore ha necessità di nuovi stimoli per tornare protagonista come, onestamente, non lo è da tempo.

In tal senso, la decisione di non rinnovare il contratto in scadenza nell'estate 2022 pare la scelta più logica per agevolare l'addio. Oltre al Tottenham e all'Atletico Madrid, come scrive calciomercato.com, ci sarebbero anche alcune squadre italiane alla finestra. Infatti, tra i desideri di Tolisso ci sarebbe quello di giocare in Serie A. Già la scorsa estate l’ex Lione aveva avuto più di un contatto con la Juventus, ma il suo nome era alternativo a quello di Manuel Locatelli. La prossima estate, però, oltre ai bianconeri, potrebbe vedere anche Inter e Roma interessate anche se la richiesta d’ingaggio, superiore ai 6 milioni, rappresenta un ostacolo importante. La pista italiana resta comunque probabile. Tra qualche mese si scoprirà quale sarà il suo futuro...