Tonali all’Inter, l’alleata speciale dei nerazzurri è… sua nonna

Sandro Tonali è senza dubbio uno dei prezzi pregiati del mercato. Il centrocampista del Brescia piace a diversi top club in Italia e in Europa. Le voci che lo vorrebbero in partenza aumentano di giorno in giorno e, adesso, la pista principale sembra essere quella dell’Inter.

Un indizio sarebbe arrivato da Facebook, dove la nonna del giocatore del Brescia, avrebbe risposto divertita ad un tifoso del Milan che chiedeva di convincere Tonali a sposare il rossonero. Come scrive Goal, la signora Gina avrebbe risposto: “Mi dispiace per te ma io sono interista dalla nascita! Forza Sandro, forza Inter”. Indizio di mercato? Chissà, ma siamo sicuri che il parere della cara nonna possa essere davvero importante per Tonali…

