Tonali ha scelto l’Inter: il merito è di… Conte

Sandro Tonali ha scelto l’Inter. Il centrocampista del Brescia, uomo mercato delle prossime finestre di trattative, avrebbe dato l’ok al trasferimento in nerazzurro. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, i nerazzurri sarebbero in pole per il calciatore delle Rondinelle valutato circa 50 milioni di euro.

Nonostante le tante voci di mercato che vorrebbero il classe 2000 conteso anche dalla Juventus e da qualche big inglese, Tonali avrebbe deciso che la squadra giusta per lui sia proprio quella nerazzurra. L’arma in più dell’Inter sarebbe il tecnico Antonio Conte. Per via della crisi dovuta al coronavirus, il prezzo del cartellino del calciatore potrebbe scendere e con 30 milioni di euro il patron Zhang potrebbe riuscire a regalarsi un vero e proprio talento di prospettiva. Il merito, come detto, sarebbe anche dell’allenatore. Con Conte, infatti, Tonali potrebbe giocare, esattamente come accaduto fin da subito per Sensi e Barella.