Tonali, l’agente: “Sandro nato grande. Diventerà un campione. Inter ha colmato gap con la Juventus”

Beppe Bozzo, agente del centrocampista del Brescia Sandro Tonali, ha parlato al Foglio Sportivo del suo assistito e delle vicende di mercato che lo vorrebbero presto in una big: Inter e Juventus in vetta.

Tonali: un predestinato

Tonali è senza dubbio uno dei calciatori più contesi dalle big in vista della riapertura del mercato, il suo procuratore ha avuto ovviamente parole al miele per lui: “Tonali incarna l’unicum perché è nato grande”, ha detto Beppe Bozzo. “Sandro è brillante, sa ragionare, ha grande senso di responsabilità che lo rende molto più maturo rispetto alla sua età. Fattori che certamente lo agevoleranno sulla strada per diventare un campione. D’altronde, non diventi Modric se non sei intelligente, se non sai di avere qualcosa in più degli altri”.

E sulle due squadre principali interessate a Tonali, ovvero Inter e Juventus, il procuratore ha aggiunto: “I nerazzurri sono destinati a colmare il gap con la Juve e, anzi, credo l’abbiano già colmato. Non vedo un’Inter tecnicamente indietro rispetto al club di Agnelli, in questo senso Marotta e Ausilio sono stati bravi nel lavoro operato in estate e poi in gennaio. I bianconeri questa volta non riusciranno a smontare il loro competitor come fatto con successo in passato”.

