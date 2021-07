Toni difende Donnarumma sui social e viene insultato

Luca Toni difende in pieno la scelta fatta da Donnarumma e accusa senza mezzi termini l'operato del Milan

Redazione ITASportPress

Le vicende legate all'ex portiere del Milan Gigio Donnarumma, sono sempre al centro dell'attenzione, sia per quel che riguarda il terreno di gioco, ma anche per quel che concerne la sua decisione di lasciare il Milan e di non rinnovare il contratto.

TONI - Il lungo post pubblicato ieri su Instagram, da parte di Donnarumma, ha diviso i tifosi sul web, tra chi lo ha salutato senza rancori e chi invece ha risposto in malo modo, direttamente sul suo profilo ufficiale. A difendere la scelta di Donnarumma ci ha pensato l'ex bomber Luca Toni. L'ex centravanti campione del mondo nel 2006 in Germania, ha scritto sui social accusando senza mezzi termini il Milan: “Chi ti critica non capisce…che l’errore principale è stato del Milan che ti ha lasciato andare…Priorità assoluta era rinnovare il tuo contratto, Gigio…poi agli altri…Sei il portiere più forte al mondo e lo hai dimostrato…quelli che ti criticano…dovrebbero informarsi quanto Neuer“.

REAZIONE - La reazione sui social, in seguito alle parole di Luca Toni non si è fatta attendere, tra chi accusa l'ex attaccante di non conoscere tutte le dinamiche del mancato rinnovo e chi invece appoggia in pieno le parole dell'ex bomber della Fiorentina.