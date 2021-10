Torino, Belotti tra rinnovo e vari scenari di addio a parametro zero

L'attaccante granata non vuole rinnovare il contratto con scadenza giugno 2022

Dopo la conferma arrivata dal tecnico granata, Ivan Juric, sul mancato rinnovo di Andrea Belotti col Torino , da gennaio potrebbero aprirsi diversi scenari per un addio a parametro zero dell'attaccante della Nazionale. Il patron Urbano Cairo non vorrebbe cederlo a gennaio anche se l'ipotesi di un rinnovo al momento sembra lontana.

LE IPOTESI - Una delle squadre che potrebbero acquistare Belotti, è sicuramente il Milan, che avrebbe bisogno di un altro attaccante oltre a Ibrahimovic che ha 40 anni e Giroud che ne ha invece 35. Entrambi fisicamente non garantiscono molta continuità e quindi Belotti potrebbe essere, da questo punto di vista, un profilo di grande affidamento. Secondo 'Tuttosport' i rossoneri avrebbero anche trovato già l’accordo con il giocatore per giugno. Il ‘Gallo’ potrebbe però arrivare già a gennaio in caso di rinnovo del prestito per Tommaso Pobega, con l’inserimento di un diritto di riscatto a 10 milioni di euro e un controriscatto in favore del Milan. Sullo sfondo la Fiorentina, che avrebbe bisogno di un sostituto del partente Vlahovic e qualche squadra estera come l’Arsenal, che in passato aveva sondato il giocatore e il Tottenham dell'ex ds bianconero Paratici, che potrebbero offrirgli anche un contratto più ricco rispetto ai club italiani.