Torino, dalla Juventus arriva in prestito Pjaca

Operazione di mercato tra le due torinesi

Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dalla Juventus Football Club, a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marko Pjaca. Pjaca è nato il 6 maggio 1995 a Zagabria, in Croazia. Cresciuto calcisticamente tra le fila della Dinamo Zagabria e della Lokomotiva Zagabria, ha esordito con quest'ultima nella 1.NHL, la massima serie croata, nella stagione 2011-'12. Dopo tre anni è tornato alla Dinamo, formazione con la quale ha giocato fino al 2016. Acquistato dalla Juventus nel luglio 2016, ha esordito in Serie A il 27 agosto contro la Lazio. Per lui esperienze anche con la maglia dello Schalke 04, della Fiorentina e dell'Anderlecht, prima dell'ultima stagione disputata tra le fila del Genoa.