Torino, in arrivo Pobega e Becao

Doppio colpo in arrivo in casa Torino. Mister Juric è in attesa dei nuovi acquisti.

RINFORZI - Il tecnico dei granata Ivan Juric è in attesa di rinforzi e potrebbe vederli arrivare nel corso delle prossime ore. Vicinissimo, l'arrivo di Pobega dal Milan, in prestito secco (sembra che i rossoneri siano vicini ad uno tra Adli e Bakayoko per il centrocampo), ma non solo. Secondo le ultime indiscrezioni, il Torino ha avviato una trattativa con l'Udinese, per l'acquisto del difensore brasiliano Becao. La trattativa sembra che sia entrata nel vivo e le prossime ore potrebbero risultare decisive per il suo buon esito. Il brasiliano ha disputato in due stagioni con l'Udinese, 61 partite e realizzato 2 gol (entrambi al Milan).