Torino, Kalinic ad un passo

Il Torino, dopo giorni di ricerche e sondaggi, potrebbe aver trovato il nuovo attaccante, che corrisponde a nome e cognome di Nikola Kalinic. L’ex attaccante di Fiorentina e Roma è pronto a tornare in Italia dopo l’ultima annata passata agli ordini di Paulo Fonseca in giallorosso, questa volta la nuova avventura potrebbe essere sotto la Mole. Kalinic è stato portato in Italia dalla Fiorentina nel 2015, a Firenze ha passato due anni raccogliendo 69 presenze e mettendo a segno 27 reti. La doppia grande annata con la maglia viola gli vale il passaggio al Milan, club con il quale realizza sei reti nel corso della stagione 2017-18. Il ritorno in Italia è avvenuto grazie alla Roma nella scorsa stagione dopo una triste parentesi all’Atletico Madrid. Adesso, le porte della Serie A potrebbero aprirsi nuovamente per Nikola Kalinic.