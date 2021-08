Torino, per la difesa fatta per Mustafi

Il Torino vorrebbe ingaggiare l'ex difensore della Sampdoria, attualmente svincolato.

Il tecnico del Torino Ivan Juric è in attesa degli ultimi rinforzi di calciomercato. Per la difesa, la società "granata", guidata dal presdente Urbano Cairo , sta lavorando per poter tesserare Shkodran Mustafi , difensore tedesco, attualmente svincolato.

TRATTATIVA - Mustafi, nelle ultime due stagioni, tra Arsenal e Schalke 04, non ha brillato e non disdegna tornare a giocare in Italia. In Serie A, grazie al biennio 2012-2014, si era messo in luce nelle fila della Sampdoria e potrebbe accettare una nuova sfida nel campionato che lo ha consacrato qualche anno fa. Ovviamente, l'eventuale accordo con il Torino, dipenderà dal lavoro del suo procuratore e dalle intenzioni del presidente Cairo. Attese novità importanti nelle prossime ore. Certamente, il difensore tedesco porterebbe in dote al Torino, fisicità e duttilità tattica.