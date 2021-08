Torino, si lavora all’acquisto di Praet

La società granata vuole riportare in Italia l'ex centrocampista della Sampdoria.

Il Torino è molto attivo sul calciomercato. Ieri, dopo la sconfitta contro la Fiorentina , il tecnico dei granata Ivan Juric , ha manifestato la necessità di completare l'organico, in questo momento incompleto in alcuni reparti nevralgici, come il centrocampo. Per rafforzare tale settore, si pensa al calciatore ex Sampdoria .

TRATTATIVA - Secondo le ultime indiscrezioni, il Torino vorrebbe ingaggiare Praet in prestito secco dal Leicester. Il calciatore belga, nelle fila della squadra inglese, ha vissuto due stagioni di continui alti e bassi e non vedrebbe l'ora di rilanciarsi, in un campionato che conosce benissimo, come la Serie A. Nella Sampdoria, tra il 2016 e il 2019 aveva indubbiamente mostrato delle qualità molto interessanti, tra cui la duttilità tattica e la capacità di saper giocare con entrambi i piedi. Anche lo scorso anno l'ex blucerchiato era stato vicino al Torino, ma la trattativa non era decollata, ora le premesse per il ritorno in Italia sembrano esserci tutte.