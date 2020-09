Torreira-Arsenal, addio vicino: al suo posto un altro ex Serie A

Dopo aver messo in bacheca la FA Cup e la Community Shield, l’Arsenal lavora sul mercato per continuare a crescere. Confermato il tecnico Mikel Arteta, autore di un capolavoro nel finale di stagione, i Gunners stanno preparando alcuni cambiamenti nella rosa. A centrocampo il club inglese potrebbe dover fare a meno di Lucas Torreira. L’ex giocatore della Sampdoria, infatti, è particolarmente corteggiato dall’Atletico Madrid.

SOSTITUTO

Secondo Sky Sport UK, l’Arsenal non si farebbe cogliere impreparato di fronte a questa possibile cessione. I Gunners avrebbero pensato a un altro ex della Serie A. Dal Chelsea potrebbe arrivare Jorginho che non sembra trovarsi pienamente a suo agio con Frank Lampard.