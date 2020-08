Torreira, il centrocampista può tornare in Italia. L’Arsenal guarda in Italia per il sostituto

Aveva impressionato con la maglia della Sampdoria, poi la chiamata dalla Premier, il sogno di una vita. Il tempo di fare le valigie e partite. Ma adesso il futuro di Lucas Torreira potrebbe essere nuovamente in Italia, la terra che lo ha fatto diventare grande calcisticamente parlando.

L’IDEA DI MERCATO

Il regista dell’Arsenal, non sembra avere un particolare feeling con mister Arteta, motivo per il quale il centrocampista uruguaiano potrebbe prendere in considerazione l’idea di tornare in Serie A. C’è una squadra in particolare a pensarci, la Fiorentina di Iachini che è alla disperata caccia di un affidabile perno di centrocampo. Per questo motivo, da idea a trattativa il passo potrebbe non essere poi così lungo.

L’ARSENAL PENSA A DIAWARA

Nonostante ormai il centrocampista ex Sampdoria sembra aver perso la titolarità all’Arsenal, il club londinese dovrà comunque andare a riempire la casella a centrocampo in caso di addio di Torreira. L’idea più ghiotta sempre quella che porta ad Amadou Diawara, attuale giocatore della Roma che nelle partite finali della stagione sembrava aver trovato una particolare confidenza con il campo. L’Arsenal avrebbe già sondato il terreno per provare a portare l’ex giocatore del Bologna a Londra anche se non sarà facile convincere Fonseca, ma l’idea di Arteta c’è. Resta solo da attendere per capire nei prossimi giorni gli eventuali sviluppi di questi due affari intrecciati tra Londra, Firenze e Roma