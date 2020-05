Torreira, l’agente: “Vuole tornare in Italia”

Lucas Torreira verso il ritorno in Italia. Il centrocampista dell’Arsenal, ex Sampdoria, avrebbe intenzione di tornare in Italia dove ha vissuto anni fantastici a grandi livelli in maglia blucerchiata. A confermare la voce è stato il suo agente Pablo Bentancur che ha parlato a TMW nel corso della rubrica A tu per tu.

IN ITALIA – Accostato in passato al Napoli e poi successivamente anche al Milan, Torreira sogna evidentemente un ritorno nel campionato italiano dove aveva brillato in maglia Sampdoria: “Lucas aveva avuto un po’ di malumore per alcune divergenze tecniche”, ha ammesso l’agente dell’uruguaiano. “Ma poi si è ripreso. Sfortunatamente è arrivato l’infortunio, ma meno grave del previsto. Oggi è completamente recuperato e sono convinto che possa essere un uomo mercato. Dovrò parlare con l’Arsenal perché al giocatore piacerebbe molto tornare in Italia, ma bisogna riconoscere che l’Arsenal lo ha trattato sempre molto bene comportandosi davvero alla grande”.