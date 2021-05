Torres torna a giocare: “Venerdì svelerò la squadra”

Torres torna a giocare: l’ex Atletico Madrid lo ha annunciato tramite un messaggio sui social

“ Capisco la vita in una sola maniera: giocando. Per questo, ho deciso di tornare. Questo venerdì comunicherò dove ”. Con questo breve messaggio pubblicato sui social, Fernando Torres ha annunciato il suo ritorno nel calcio giocato. Forse galvanizzato dalla splendida vittoria della Liga del suo Atletico Madrid, El Niño ha voluto scatenare i fan con questa notizia.

Torres aveva appeso gli scarpini al chiodo due anni fa, nell’agosto del 2019, dopo l’esperienza in Giappone, ma adesso è pronto a tornare in pista. 255 gol in carriera in 715 presenze, l’attaccante spagnolo ha girato i maggiori top club europei, tra cui Liverpool, Chelsea e Milan, ma il suo unico e vero amore è stato l’Atletico Madrid, che lo ha cresciuto fin da bambino e lo ha riaccolto da uomo cresciuto. Adesso tutta l’attesa è spostata a venerdì, quando annuncerà la sua prossima meta.