Totò Schillaci consiglia la Juventus: “Prendere Suarez? Con CR7 e Dybala meglio Dzeko…”

La Juventus a caccia di un nuovo centravanti. Con Gonzalo Higuain sarà addio e i nomi in pole position sono quelli di Luis Suarez dal Barcellona o Edin Dzeko dalla Roma. A provare a consigliare la Vecchia Signora ci prova Totò Schillaci, storico ex attaccante anche della Nazionale che parlando a Leggo ha detto la sua sul possibile colpo in avanti dei bianconeri.

Il consiglio di Schillaci

“Preferisco Suarez, ma per il gioco della Juve credo sia più adatto Dzeko”, ha spiegato Schillaci che poi ha precisato: “Io mi rivedo nell’uruguaiano: dribbla, non ha paura, lotta. Ma con Cristiano Ronaldo e Dybala è preferibile il bosniaco, che ha più fisico e sa anche sacrificarsi per la squadra aprendo spazi e giocando di sponda”. In ogni caso la scelta della Juventus sarà di grande livello: “Comunque vada, per la Juve sarà un successo. Suarez ha 33 anni, Dzeko ne ha 34, ma la vita dei calciatori si è sensibilmente allungata fino a quasi 40 anni. Guardate Ibrahimovic…”.

