Tottenham al lavoro per il dopo Lloris: piace un portiere italiano

Per le squadre è giunto il momento di pianificare le prossime stagioni. Il mercato offre diverse occasioni per ritoccare le proprie rose e costruire un nuovo progetto tecnico. Il Tottenham sta valutando come gestire l’importante eredità di Hugo Lloris. Il portiere francese, campione del mondo con la propria nazionale nel 2018, è una colonna degli Spurs, ma inizia a non essere più considerato incedibile. Il club inglese cerca un altro portiere, possibilmente più giovane con cui avviare un nuovo ciclo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il profilo ideale sarebbe Pierluigi Gollini, estremo difensore dell’Atalanta. Il club bergamasco valuta la possibilità di cederlo per poi rimpiazzarlo con Marco Carnesecchi, numero uno del Trapani.