Tottenham, Allegri non firma e in Spagna hanno capito il motivo

Il tecnico italiano non allena dal 2019

L'ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha rifiutato la panchina del Tottenham Hotspur. Secondo l'edizione spagnola di AS, il 53enne italiano ha chiesto ai suoi rappresentanti di non negoziare con nessuno altro club che non fosse il Real Madrid. Allegri prevede di attendere l'addio di Zinedine Zidane dal club capitolino anche se la pista Juve per il francese si fa più stretta dopo la vittoria della Coppa Italia di mercoledì di Pirlo. Ciò che ha spinto Massimiliano a rifiutare gli Hotspur al momento è chiaro: vuole il Real. Nel 2018, quando Zidane lasciò il Real Madrid dopo aver vinto la Champions League per la terza volta consecutiva, gli uomini di Florentino Perez contattarono Allegri che rimase alla Juve. La prossima settimana, Zinedine Zidane incontrerà il presidente del Real Madrid Florentino Perez e lo informerà della sua decisione futura. Allegri è senza lavoro dal 2019. L'ultima squadra è stata la Juventus. Nella sua carriera Allegri ha anche allenato Milan, Cagliari, Sassuolo, Udinese, SPAL e altre squadre.