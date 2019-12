Tottenham, boom per il ritorno di Bale: 30 milioni più Eriksen al Real Madrid

Rivedere Gareth Bale in Premier League non sembra impossibile. Anzi, rivederlo col suo ex club, quello che lo ha lanciato nel panorama calcistico mondiale, potrebbe presto diventare realtà. Il Tottenham, in vista del mercato di gennaio, secondo il The Sun potrebbe lanciare l’assalto all’esterno gallese del Real Madrid.

Messo spesso in discussione dal proprio tecnico e dallo stesso ambiente galactico, Bale potrebbe fare ritorno in Inghilterra. Secondo il tabloid gli Spurs nutrono grande stima per il classe 1989 e vorrebbero riportrlo ‘a casa’. L’idea del Tottenham potrebbe essere un’offerta liquida più un calciatore: 30 milioni di euro più il cartellino di Christian Eriksen, danese in uscita dagli Spurs.

