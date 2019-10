Tottenham, c’è Isco per il dopo Eriksen

Continuano a susseguirsi le voci di mercato attorno a Christian Eriksen. Il centrocampista del Tottenham, che andrà in scadenza di contratto al termine della stagione, potrebbe lasciare gli Spurs già a gennaio, con numerosi club che lo hanno già messo nel mirino. Il club londinese, per non farsi trovare impreparato, sta così sondando il terreno alla ricerca di valide alternative.

IDEA ISCO – Secondo quanto raccolto da ESPN, in cima alla lista dei desideri del Tottenham vi sarebbe il giocatore del Real Madrid Isco, che ha fin qui trovato poco spazio in stagione. Inglesi e spagnoli potrebbero così dare vita ad un clamoroso scambio di mercato.