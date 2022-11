Tottenham, Conte fa tremare la Serie A: ha puntato 2 giocatori…

L'ambizione è quella di vincere e continuare a crescere col Tottenham . Per farlo, Antonio Conte tenterà anche di rinforzarsi sul mercato. In tal senso, i rumors che arrivano dal Regno Unito fanno "tremare" anche la Serie A.

Il Sun riporta alcune novità sul mercato invernale del club Spurs che sarebbe pronto ad investire per garantire rinforzi in ogni zona del campo all'allenatore italiano.

In modo particolare sembrano essere due i giocatori che, in questo momento, stanno attirando l'attenzione del mister. Si parla del difensore Alessandro Bastoni dell'Inter, per il quale gli inglesi valutano di proporre 50 milioni di euro ma anche Weston McKennie della Juventus per il centrocampo.