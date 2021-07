Tottenham, dopo Gollini si insiste per Romero dell’Atalanta

Potrebbe svilupparsi una nuova trattativa sull'asse Bergamo-Londra tra l'Atalanta e il Tottenham.

Redazione ITASportPress

Dopo la buona riuscita per il trasferimento del portiere Gollini dall'Atalanta al Tottenham, i contatti tra le due società non si sono per nulla fermati. L'ex Direttore Sportivo della Juventus Fabio Paratici ( ora nuovo DS degli Spurs) insiste per arrivare a Romero.

TRATTATIVA - In questo momento non c'è ancora l'accordo sul prezzo del cartellino (la società bergamasca lo valuta circa 55 milioni di euro) e nemmeno sulle modalità del pagamento, ma il suo nome resta tra i preferiti per rinforzare il reparto arretrato degli Spurs.

ROMERO - Una stagione sicuramente da incorniciare per il difensore argentino. Non solo la conquista di un posto Champions con l'Atalanta, ma soprattutto la vittoria della Copa América con la maglia dell'Argentina, in finale contro il Brasile di Neymar.