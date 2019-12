Tottenham, Eriksen dice no al Manchester United: aspetta il Real Madrid

Sarà lontano dal Tottenham il futuro di Christian Eriksen. Il centrocampista, al termine della stagione, andrà in scadenza di contratto e non sembra avere alcuna intenzione di prolungare il proprio accordo con gli Spurs. Su di lui hanno messo gli occhi numerosi club, con il Manchester United che, secondo quanto raccolto da AS, avrebbe alzato il pressing nelle ultime settimane. Il danese, tuttavia, preferirebbe aspettare di svincolarsi a giugno per poi scegliere liberamente la sua prossima destinazione. In particolare, Eriksen sarebbe in attesa di una chiamata dal Real Madrid, da tempo sulle sue tracce.

