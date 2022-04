Tottenham, Eriksen ha detto sì a Conte

Il calciatore danese lascia il Brentford per tornare da Conte

Il centrocampista del Brentford e della Danimarca Christian Eriksen ha deciso di tornare al Tottenham Hotspur. Il 30enne ha giocato con la casacca degli Spurs dal 2013 al 2020, dopodiché è stato ceduto all'Inter, dove è riuscito a giocare una stagione e mezza vincendo il campionato. Il 12 giugno 2021, durante una partita di Euro 2020 contro la Finlandia (0:1), Eriksen ha subito un arresto cardiaco. Successivamente al calciatore è stato impiantato un pacemaker, ma questo gli ha impedito di giocare in Serie A e così Eriksen è stato costretto a lasciare l'Inter e tornare in Inghilterra. Il 31 gennaio 2022 Eriksen ha firmato un contratto semestrale con il Brentford, per il quale ha segnato 1 gol e fornito 2 assist in 6 partite di Premier League.