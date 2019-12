Tottenham, Eriksen può partire: ecco il possibile sostituto

In casa Tottenham si lavora già in vista delle prossime stagioni. L’obiettivo degli Spurs è rinnovare la rosa senza perdere competitività. A centrocampo la cessione più dolorosa dovrebbe essere quella di Christian Eriksen: il danese è vicino all’addio anche se il Real Madrid non ha ancora fatto la prima mossa. La squadra vice campione d’Europa, dal canto suo, ha messo nel mirino un ex protagonista della Serie A degli ultimi anni: si tratta di Gerson, esploso con il Flamengo campione del Sud America. Secondo fonti inglesi, la trattativa potrebbe presto decollare.