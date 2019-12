Tottenham, gli occhi di Mourinho in casa Napoli: lo Special One vuole Koulibaly

Larga vittoria per il Tottenham, che, nella giornata di ieri, ha superato per 5-0 il Burnley. Un successo che permette agli Spurs di lasciarsi alle spalle il ko dello scorso mercoledì in casa del Manchester United, con il tecnico José Mourinho, subentrato a Mauricio Pochettino nelle scorse settimane, che sarebbe già al lavoro in vista del mercato di gennaio.

KOULIBALY – Lo Special One, in particolare, vorrebbe puntellare la propria retroguarda con un rinforzo di valore e il primo nome sulla lista, secondo quanto raccolto da El Desmarque, sarebbe quello del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Per il senegalese il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis chiede però almeno 100 milioni di euro.