Tottenham, il portiere se parte Lloris arriva dalla Juventus

Per Mourinho un portiere dalla Serie A

Il Tottenham ha iniziato a cercare un portiere per sostituire Hugo Lloris, che potrebbe lasciare la squadra. Il contratto del portiere 34enne scade nell'estate del 2022. I rappresentanti del club londinese hanno contattato l'agente Jonathan Barnett, che rappresenta Wojciech Szczęsny, per chiedere informazioni su un possibile trasferimento. Il portiere della Juventus ha un contratto fino al 2024 (a 6,5 milioni l’anno) e un discreto mercato: pagato 15 milioni nel 2017, per la Signora ora potrebbe diventare un’interessante plusvalenza. La Juventus può vendere il polacco se ingaggia Gianluigi Donnarumma. Il contratto dell'italiano scade in estate e non è stato ancora prorogato dal Milan che da tempo fa pressioni e ha proposto 8 milioni a stagione ma Gigio ne vuole 12. Il Psg, che ha sempre avuto un debole per il rossonero, potrebbe accontentarlo, garantendo anche una sostanziosa commissione al suo agente. Il Tottenham aspetta Tek che in questo valzer di portieri potrebbe fare le valigie. Lloris, 34 anni, ha collezionato 40 presenze con il Tottenham in tutte le competizioni per club in questa stagione.