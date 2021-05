Tottenham, Kane sempre più lontano: un top club si fa avanti

L'attaccante inglese potrebbe lasciare gli Spurs dopo tanti anni

Il Tottenham si avvia a concludere una stagione disastrosa. Gli Spurs hanno mancato la qualificazione alla Champions, perdendo anche la finale di Carabao Cup e venendo eliminati agli ottavi di finale dalla Dinamo Zagabria in Europa League. E poi c'è stato anche l'esonero di José Mourinho che costringerà la squadra a ripartire da zero l'anno prossimo.

Inevitabilmente anche dal mercato arriveranno importanti risposte. Per finanziare i prossimi colpi, però, sarà importante vendere. Tra i pezzi pregiati c'è Harry Kane. L'attaccante inglese ha ammesso a sua volta di poter lasciare seriamente il club con cui si è messo in mostra negli ultimi anni. Sulle sue tracce ci sarebbe il Manchester United, come ha riportato il Times. I Red Devils cercano un nuovo bomber con cui costruire un attacco superlativo insieme a Edinson Cavani.