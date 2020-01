Tottenham, la mossa di Mourinho per rimpiazzare Kane: offerta al Milan per Piatek

Pistole piuttosto scariche per Krzysztof Piatek in questa prima parte di stagione. Il bomber del Milan sta deludendo dopo la scorsa ottima annata. Con l’arrivo in rossonero di Zlatan Ibrahimovic, il polacco potrebbe essere definitivamente chiuso e non trovare più spazio. Ecco perché, nelle ultime ore, il suo nome è stato accostato a diversi club.

L’ultimo, in ordine cronologico, è il Tottenham. Stando a quanto si apprende dal Guardian, gli Spurs con il tecnico José Mourinho in prima linea, vorrebbero portare il bomber in Premier League per sostituire l’infortunato Harry Kane. Gli inglesi avrebbero proposto un prestito oneroso fino a fine stagione, ma non è escluso che possano considerare un investimento a lungo termine.