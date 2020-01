Tottenham, lanciato l’assalto per Piatek: la posizione del Milan

L’infortunio di Harry Kane costringe il Tottenham a rivedere i propri piani. Gli Spurs cercano un attaccante che possa rimpiazzare il centravanti inglese e fornire qualche soluzione alternativa al tecnico José Mourinho. La scelta sembra essere ricaduta su Krzysztof Piatek. Il bomber polacco, infatti, non ha trovato particolare spazio al Milan con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Il cambio di squadra potrebbe essere la soluzione giusta per rilanciarsi. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sky, i rossoneri non gradirebbero la proposta fatta dal Tottenham. Gli Spurs spingono per un prestito, ma il club milanese sarebbe disposto a privarsi del giocatore solo con un adeguato conguaglio economico.