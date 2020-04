Tottenham, Lucas Moura trattiene Kane: “Voglio giocare con lui. Mourinho farà di tutto per non farlo partire”

Harry Kane via per 200 milioni di sterline. Questi i recenti rumors di mercato che vorrebbero l’attaccante del Tottenham in partenza, direzione Manchester United. Una cifra davvero importante alla quale la società Spurs difficilmente potrebbe dire di no.

Ma c’è chi, come Lucas Moura, attaccante brasiliano del club londinese, starebbe facendo di tutto pur di trannere il centravanti anche nella prossima annata. Parlando a Sky Sports il classe 1992 ha spiegato la sua posizione riguardo alle voci insistenti di mercato: “È difficile parlare del futuro e di trattative perché è una decisione personale. Ma sono certo che ogni stagione il Tottenham riceve offerte per Harry Kane. Non sono io a decidere ma ovviamente voglio giocare con lui la prossima stagione. Voglio che resti perché è molto importante per noi e non è facile trovare un giocatore come lui. Tutti sanno quanto sia forte e importante. È il nostro attaccante e segna quasi in tutte le partite. Sono certo che Mourinho lo vorrà trattenere”.

TUTTE LE BIG INTERESSATE A KANE