Tottenham, Mourinho a caccia di vincitori di Triplete e ne ha uno nel mirino

Il Tottenham è alla ricerca di innesti importanti in vista della prossima stagione. La squadra di José Mourinho avrà bisogno di rinforzi in ogni zona del campo per tornare a competere ad alti livelli.

DUE INNESTI PER REPARTO

Per rinnovare l’ossatura di una squadra che ha fatto molto bene con Pochettino in panchina serviranno almeno due innesti per reparto. Sarà necessaria più di una sessione di mercato per completare la missione di ricostruzione del club, ma intanto il tecnico portoghese vorrebbe cominciare a gettare le basi per le prossime stagioni dal centrocampo, reparto in cui ha individuato delle mancanze che potrebbero essere colmate da un ex Bayern Monaco.

OBIETTIVO HOJBJERG

Pierre-Emile Hojbjerg che ha vinto il Triplete da giovane nel 2013 con il Bayern, anche se in Bundesliga giocò pochissimo, è l’obiettivo per il centrocampo degli Spurs in vista della prossima stagione. Durante quest’annata il giocatore danese, di proprietà del Southampton, è sceso in campo 37 volte siglando 1 assist. Un rinforzo muscolare per la zona mediana del campo che serve a Mourinho, e che secondo quanto riportato da Sport1 potrebbe costare intorno ai 30 milioni di euro. Il contratto del calciatore è in scadenza il prossimo 30 giugno, e la volontà del ragazzo potrebbe fare la differenza in una trattativa non facile.