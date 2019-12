Tottenham, Mourinho ancora pazzo di Fellaini: lo vuole con sé a Londra

E’ già proiettato al mercato di gennaio José Mourinho, subentrato nelle scorse settimane a Mauricio Pochettino alla guida del Tottenham. Il tecnico portoghese intende infatti dare nuova linfa alla propria squadra, inserendo rinforzi in ogni zona del campo. In cima alla lista dei desideri dello Special One vi sarebbe Marouane Fellaini, già allenato da Mou al Manchester United.

PALLINO – Il centrocampista belga è un vecchio pallino di Mourinho, che ne ha sempre apprezzato qualità tecniche, tattiche e caratteriali. Fellaini, attualmente, gioca in Cina con lo Shandong Luneng, club con il quale lo scorso gennaio ha firmato un ricco contratto di cinque anni e mezzo.