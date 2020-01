Tottenham, Mourinho apre all’addio di Eriksen: “Se vuole andare…”

Il Tottenham tira un sospiro di sollievo e passa il turno in FA Cup. Tuttavia, l’attenzione del popolo Spurs è rivolta a Christian Eriksen. Il centrocampista danese potrebbe salutare il club londinese già in questa finestra di mercato. Un’eventualità contemplata anche da José Mourinho. Il tecnico portoghese ha ammesso dopo il match odierno: “Eriksen ha giocato molto bene, in maniera professionale. E’ quello che mi aspetto da lui. Se la sua decisione è di andare via, penso che debba farlo con la testa alta. I tifosi devono sempre rispettarlo”. Un segnale di un addio imminente?