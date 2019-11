Tottenham, Mourinho chiude a Ibrahimovic: “Nessuna possibilità che venga qui, abbiamo già Kane…”

Il Tottenham si tira fuori dalla corsa a Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese, il prossimo 31 dicembre, vedrà scadere il proprio contratto con i Los Angeles Galaxy e sarà così libero di trovarsi una nuova squadra. Nelle scorse ore si era parlato di un interessamento anche da parte degli Spurs, ma il tecnico José Mourinho, in conferenza stampa, ha smentito la voce.

IBRA – “Zlatan è un giocatore fantastico e un bravissimo ragazzo, ma non c’è alcuna possibilità che venga qua. Abbiamo già Kane, che è il miglior attaccante in Inghilterra e fra i primi due o tre del mondo. Prendere un attaccante come Ibrahimovic non avrebbe senso, così come per lui non avrebbe senso arrivare in una squadra che ha già Kane”.